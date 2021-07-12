Що відбувається на ринку нерухомості та чому зростає вартість квадратного метра житла, розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Що відбувається з цінами на житло

Не можна однозначно стверджувати, що це – саме здорожчання. Адже протягом кризи – з 2014 до 2017 року – попит на новобудови зменшився катастрофічно, відсотків на 50. Тоді ж необґрунтовано швидко впали й ціни. Тож зараз ціна повільно повертається до докризового рівня. Це – одна причина,

– зазначив Ростислав Мельник.

Другою причиною є собівартість будівництва. Забудовник пояснив, що вона зросла. Це сталося через збільшення витрат на матеріали та на оплату праці. Зокрема, на світовому ринку здорожчала арматура. Відповідно, в Україні її вартість також піднялася на 20 – 25%.

Третьою причиною, за словами Ростислава Мельника, є зменшення кількості майданчиків для забудови через відсутність погоджених генеральних планів територій.

Це ускладнює погодження дозвільної документації та зовсім унеможливлює використання деяких ділянок. Зменшується обсяг пропозицій на ринку – зростає вартість. У порівнянні з початком 2020 року здорожчання оренди чи покупки ділянки сягнуло близько 20%. І для загального порівняння цін: приміром, у Польщі вартість квадратного метра в новобудові – 3-6 тисячі євро, у Болгарії – від 2,5 тисяч, в Україні зараз – близько 1 тисячу євро,

– додав президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Ростислав Мельник, президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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У яких новобудовах зростають ціни

Найчутливіші до змін на ринку – об'єкти еліт- та бізнес-класу. Щойно, приміром, долар починає зростати хоча б на 5%, цей ринок зупиняється. Тоді ціна різко падає, адже потрібно залучати кошти. Щойно стабілізувався долар – ринок знову росте. Тож цей ринок – не показник, адже він дуже чутливий, навіть якщо немає кризи. Динаміку росту цін дає житло комфорт-класу,

– пояснив Ростислав Мельник.

Він уточнив, що у тих новобудовах Корпорації Нерухомості РІЕЛ, які вже зведені наполовину, до кінця року також очікується підвищення цін щонайменше на 20%. За його словами, це пов'язано зі стадією готовності об'єктів. У нових проєктах подорожчання складе щонайменше 25%.

Що буде далі з цінами на житло в Україні

"Ринок самотужки регулюватиме ріст ціни й об'єм продажів. Ми очікуємо, що +20 – 30% до нинішньої ціни ринок сприйме, а далі вже покупцям буде важче: доведеться працювати на кілька років довше, аби накопичити на цю квартиру. Тож об'єм клієнтів, які "не дозаробили" через оцей зріст ціни, збільшиться. Зараз очікується запуск ринку іпотеки – уже є кілька законопроєктів. Якщо він запрацює, то банки зможуть брати майнові права на квартиру в заставу. Тоді, навіть за 2 – 3-разового підвищення ціни, попит на квартири зросте щонайменше вдвічі-тричі", – наголосив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК "Містечко Підзамче" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Він пояснив, що РІЕЛ стабільно й планово нарощує обсяги будівництва. Щороку запускаються нові проєкти у Києві та Львові. Однак "буму" щодо кількості будівництв в Україні не буде, оскільки "немає генплану, немає історико-архітектурного опорного плану, отримати дозволи дедалі складніше".