Для затишку та тепла: що поселити на підлогу замість килима

Килим – універсальне м'яке покриття для підлоги, яке відіграє особливу роль у будинку з настанням осінньо-зимового періоду. Однак це не єдине рішення для забезпечення затишку та тепла.

24 канал зібрав цікаві ідеї, якими можна замінити класичний килим. Серед них – екопокриття, пледи та коркова підлога.

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Екокилим з джуту

Якщо ваша оселя оформлена в екостилі або сканді, придивіться до легкого, натурального та недорогого покриття із міцного джутового шпагату.



Натуральний рослинний килим / Фото paynesgray

Такі килимки не мають ворсу, оскільки виготовляються із джуту – кущів, поширених у тропіках. Сировину перетворюють на волокно, в складі якого є особлива речовина – лігнін, саме вона забезпечує міцність та стійкість виробу.

Крім того, такі килими добре переносять тривалий контакт з вологою та й загалом джут невибагливий у догляді. Й найважливіше – виріб володіє чудовими теплоізоляційними властивостями.

Лінолеум з утепленням

Лінолеум значно дешевший за плитку, а великий асортимент принтів забезпечує цьому підлоговому покриттю особливу популярність. Для тих, хто ставить перед собою ціль зробити помешкання трішки теплішим, варто придивитися до лінолеуму на спіненій основі. Цей тип відрізняється від аналогів кращою теплоізоляцією та шумопоглинанням. Важливо зазначити, що це покриття легко миється та має високу зносостійкість.

На відміну від попереднього варіанту, кількість шарів якого може доходити до шести, утеплений лінолеум на повстяній основі складається всього з двох шарів – декоративного і основи. В іншому він нічим не відрізняється від традиційного лінолеуму – така ж технологія укладання, та ті ж властивості.

Плед із вовни

Мериносові пледи є чудовою альтернативою стандартним килимам. А широкий вибір дизайнів робить його незамінною деталлю мінімалістичних інтер'єрів. Серед інших переваг цього покриття – натуральність та приємна ціна.

Плед з овечої вовни в інтер'єрі / Фото etsy GushkaWoolRugs

А пледи з овечої вовни створюють і українські виробники, тож це хороший спосіб підтримати вітчизняний бізнес.

Коркова підлога

Коркове покриття – ще один екологічний варіант із красивою текстурою, який чудово поглинає шум та має високу теплоізоляцію.

Важливо, що за покриттям легко доглядати, оскільки, на відміну від ковроліну чи килиму, корок не вбирає пил.

Хутряна шкура

Один із найбільш традиційних способів замінити килим – хутряна шкура. Найчастіше їх стелять у спальні та вітальні. Сьогодні на ринку представлено чимало моделей зі замінників тваринної шкури, які значно легші у догляді та не мають специфічного запаху.



Хутряна шкура в інтер'єрі / Фото Overland

Деякі вироби з коротким ворсом можна прати в машинці, вибравши щадний режим. Однак світлі та пухнасті вироби будуть потребувати регулярної хімчистки.