24 канал собрал интересные идеи, которыми можно заменить классический ковер. Среди них – экопокрытие, пледы и пробковый пол.

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Экокилим из джута

Если ваш дом оформлен в экостиле или сканде, присмотритесь к легкому, натуральному и недорогому покрытию из прочного джутового шпагата.



Натуральный растительный ковер / Фото paynesgray

Такие коврики не имеют ворса, так как производятся из джута – кустов, распространенных в тропиках. Сырье превращают в волокно, в составе которого есть особое вещество – лигнин, именно оно обеспечивает прочность и стойкость изделия.

Кроме того, такие ковры хорошо переносят длительный контакт с влагой и вообще джут неприхотлив в уходе. И самое важное – изделие обладает превосходными теплоизоляционными свойствами.

Линолеум с утеплением

Линолеум значительно дешевле плитки, а большой ассортимент принтов обеспечивает этому напольному покрытию особую популярность. Для тех, кто ставит перед собой цель сделать квартиру немного теплее, стоит присмотреться к линолеуму на вспененной основе. Этот тип отличается от аналогов лучшей теплоизоляцией и шумопоглощением. Важно отметить, что это покрытие легко моется и обладает высокой износостойкостью.

В отличие от предыдущего варианта, количество слоев которого может доходить до шести, утепленный линолеум на войлочной основе состоит всего из двух слоев – декоративного и основания. В остальном он ничем не отличается от традиционного линолеума – такая же технология укладки и те же свойства.

Плед из шерсти

Мериносовые пледы являются отличной альтернативой стандартным коврам. А широкий выбор дизайнов делает его незаменимой деталью минималистичных интерьеров. Среди других преимуществ этого покрытия – натуральность и хорошая цена.

Плед из овечьей шерсти в интерьере / Фото etsy GushkaWoolRugs

А пледы из овечьей шерсти создают и украинские производители, поэтому это хороший способ поддержать отечественный бизнес.

Пробковый пол

Корковое покрытие – еще один экологичный вариант с красивой текстурой, который прекрасно поглощает шум и имеет высокую теплоизоляцию.

Важно, что за покрытием легко ухаживать, поскольку, в отличие от ковролина или ковра, пробка не впитывает пыль.

Меховая шкура

Один из самых традиционных способов заменить ковер – меховая шкура. Чаще всего их стелят в спальне и гостиной. Сегодня на рынке представлено немало моделей из заменителей животной шкуры, значительно легче в уходе и не имеющих специфического запаха.



Меховая шкура в интерьере / Фото Overland

Некоторые изделия с коротким ворсом можно стирать в машинке, выбрав щадящий режим. Однако светлые и пушистые изделия потребуют регулярной химчистки.