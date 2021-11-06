Чого найбільше бояться орендодавці в Україні: результати опитування

Спираючись на опитування 800 осіб, проведене платформою OLX, аналітики виокремили найцікавіші інсайти ринку оренди житла в Україні. Розповідаємо про основні із них.

9% українців старші за 65 років, які здають житло в оренду, вважають, що кожен орендар – проблемний. Орендодавці віком від 18 до 24 років стверджують, що найважче в здачі житла – це комунікація з клієнтом та систематично користуються послугами рієлторів.

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29% респондентів зазначають, що дохід, який вони отримують від оренди житла, – основний, для 71% – це фінансова підтримка до основного заробітку.

Головні страхи орендодавців

Портал OLX Нерухомість виокремив головні проблеми, яких остерігаються орендодавці. Серед них

52% назвали найбільшим страхом прибирання об’єкту після від'їзду старих та перед приїздом нових орендарів.

після від'їзду старих та перед приїздом нових орендарів. 40% опитаних зазначили про проблеми у комунікації із сусідами, клієнтами та навіть рієлторами. Це здебільшого молоді орендодавці.

Це здебільшого молоді орендодавці. 35% стверджують, що складнощі виникають лише під час спілкування з клієнтами та сусідами.

Напруга у спілкуванні найбільш помітна серед чоловіків – 30%. Серед жінок цей показник нижчий – 25% зазначили, що відчувають дискомфорт під час комунікацій.

Найбільше опитаних зазначили, що найбільшою проблемою у наданні оренди є прибирання об'єкту / Фото Pexels

Представникам старшого покоління буває незручно нагадувати про оплату. Про це розповіли 38% опитаних. Ще 34% не в захваті від розв'язання комунальних питань.

Серед інших бар'єрів, з якими доводиться мати справу кожному орендодавцю – це погодження знижки та перевірка об’єкту. Незручність у цих питаннях відчуває 29% та 24% опитаних відповідно.

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Звернення до рієлторів

Згідно з опитуванням, 32% респондентів на постійній основі користуються послугами рієлтора. Це дозволяє зекономити час та гарантує безпеку. Також рієлтори супроводжують угоду і допомагають зробити перевірку нерухомості. Найчастіше до цієї послуги звертається саме молодь.

Серед тих, хто співпрацює з рієлторами 33% жінок. При цьому, 21% опитаних чоловіків зазначили, що принципово не працюють з рієлторами, серед жінок цей показник дорівнює 19%.