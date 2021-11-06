9% украинцев старше 65 лет, сдающих жилье в аренду, считают, что каждый арендатор – проблемный. Арендодатели в возрасте от 18 до 24 лет утверждают, что тяжелее всего в сдаче жилья – это коммуникация с клиентом и систематически пользуются услугой риелторов.

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29% респондентов отмечают, что доход, который они получают от аренды жилья, – основной, для 71% – это финансовая поддержка к основному заработку.

Главные страхи арендодателей

Портал OLX Недвижимость выделил главные проблемы, которые опасаются арендодатели. Среди них

52% назвали самым большим страхом уборку объекта после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов.

после отъезда старых и перед приездом новых арендаторов. 40% опрошенных отметили проблемы в коммуникации с соседями, клиентами и даже риелторами. Это в основном молодые арендодатели.

Это в основном молодые арендодатели. 35% утверждают, что сложности возникают только при общении с клиентами и соседями.

Напряжение в общении более выражено среди мужчин – 30%. Среди женщин этот показатель ниже – 25% отметили, что испытывают дискомфорт во время коммуникаций.

Больше всего опрошенных отметили, что наибольшей проблемой в предоставлении аренды является уборка объекта / Фото Pexels

Представителям старшего поколения часто неловко напоминать об оплате. Об этом рассказали 38% опрошенных. Еще 34% не в восторге от решения коммунальных вопросов.

Среди других барьеров, с которыми приходится иметь дело каждому арендодателю – согласование скидки и проверка объекта. Неудобство в этих вопросах испытывает 29% и 24% опрошенных соответственно.

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Обращение к риелторам

Согласно опросу, 32% респондентов на постоянной основе пользуются услугами риелтора. Это позволяет сэкономить время и гарантирует безопасность. Также риелтор сопровождает сделку и помогает проверить недвижимость. Чаще всего к этой услуге обращается именно молодежь.

Среди сотрудничающих с риелторами 33% женщин. При этом 21% опрошенных мужчин отметили, что принципиально не работают с риелторами, среди женщин этот показатель равен 19%.