Чому у Києві більше не будують житло економ-класу та де шукати доступні квартири

Вже сьогодні різниця в ціні між схожими за характеристиками об'єктами у Києві та передмісті становить у середньому 30%. Відтак все більше покупців обирають житло за містом.

Про ці процеси стало відомо з пресконференції консалтингової компанії UTG, повідомляє РБК-Україна. Що передувало цим змінам – далі.

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На ринку житла Києва та найближчих передмість триває процес "первинного насичення". Підігрітий попит на житло, міграція всередині країни, збільшення собівартості будівництва та боротьба за вільні ділянки призвели до того, що житло економклас у Києві більше не будують, а бюджетні ЖК "переїхали" до передмість.

Чому не вистачає житла

На кожного киянина припадає трохи більше ніж 20 квадратних метрів житла / Фото unsplash

Якщо поділити житлові площі в Києві на населення, виходить, що на кожного киянина припадає трохи більше ніж 20 квадратних метрів житла. Цей дуже низький показник у контексті Європи, який продовжує знижуватися. В основному – через постійне збільшення чисельності населення (приблизно на 20 767 осіб на рік).

Не менш важливий фактор – скорочення житлового фонду через виведення з експлуатації аварійного житла, переобладнання житлових приміщень у нежитлові, знесення будівель. При цьому обсяги будівництва житла у Києві за 20 років практично не змінювалися.

Як на це реагують девелопери

Аналітики UTG говорять про зміщення основної девелоперської активності у населені пункти найближчих передмість. Зараз в області будують відчутно більше житла, ніж у Києві.

На ринку житла сегментація відбувається природним шляхом – пропозиція бюджетного житла (економ/комфорт) переміщається до передмістя, стимулюючи таким чином підвищення класу ЖК у Києві з більш високою вартістю, – пояснює Костянтин Олійник, керівник Департаменту стратегічного консалтингу UTG.

Експерт зазначає, що дефіцит вільних ділянок, а також конкуренція між забудовниками унеможливлює будівництво бюджетних ЖК у Києві.

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Прогнози аналітиків

Олійник додає, що цей процес пройшли багато західних країн, тож можна передбачити деякі тенденції.

Спочатку активно розвивається місто, потім – передмістя. Причому передмістя проходять цей шлях удвічі швидше. Тепер процес розширення кордонів Києва за рахунок сусідніх районів і створення столичної агломерації буде постійним, хоч і поступовим, – вважає експерт.

При цьому чекати швидкого "перенасичення" в забудові передмість не варто. У найближчі 6 – 7 років цього не станеться.