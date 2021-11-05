Почему в Киеве больше не строят жилье экономкласса и где искать доступные квартиры
Источник:"РБК-Україна"
Уже сегодня разница в цене между схожими по характеристикам объектами в Киеве и пригороде составляет в среднем 30%. Следовательно, все больше покупателей выбирают жилье за городом.
Об этих процессах стало известно с пресс-конференции консалтинговой компании UTG, сообщает РБК-Украина. Что предшествовало этим изменениям – дальше.
Читайте Какое время года самое удачное для покупки квартиры: советы, которые помогут сэкономить
На рынке жилья Киева и ближайших пригородов продолжается процесс "первичного насыщения". Подогретый спрос на жилье, миграция внутри страны, увеличение себестоимости строительства и борьба за свободные участки привели к тому, что жилье экономкласса в Киеве больше не строят, а бюджетные ЖК "переехали" в пригород.
Почему не хватает жилья
Если поделить жилые площади в Киеве на население, получается, что на каждого киевлянина приходится чуть больше 20 квадратных метров жилья. Это очень низкий показатель в контексте Европы, который продолжает снижаться. В основном – из-за постоянного увеличения численности населения (примерно на 20 767 человек в год).
Не менее важный фактор – сокращение жилищного фонда из-за выведения из эксплуатации аварийного жилья, переоборудования жилых помещений в нежилые, снос зданий. При этом объемы строительства жилья в Киеве за 20 лет практически не изменялись.
Как на это реагируют девелоперы
Аналитики UTG говорят о смещении основной девелоперской активности в населенные пункты ближайших пригородов. Сейчас в области строят ощутимо больше жилья, чем в Киеве.
На рынке жилья сегментация происходит естественным путем – предложение бюджетного жилья (эконом/комфорт) перемещается в пригород, стимулируя таким образом повышение класса ЖК в Киеве с более высокой стоимостью, – объясняет Константин Олейник, руководитель Департамента стратегического консалтинга UTG.
Эксперт отмечает, что дефицит свободных участков, а также конкуренция между застройщиками делает невозможным строительство бюджетных ЖК в Киеве.
Читайте Что нужно знать о налоге на недвижимость в Украине: известный девелопер назвал главные нюансы
Прогнозы аналитиков
Олейник добавляет, что этот процесс прошли многие западные страны, поэтому можно предположить некоторые тенденции.
Сначала активно развивается город, затем – пригород. Причем пригороды проходят этот путь в два раза быстрее. Теперь процесс расширения границ Киева за счет соседних районов и создания столичной агломерации будет постоянным, хоть и постепенным, – считает эксперт.
При этом ждать быстрого "перенасыщения" в застройке пригородов не стоит. В ближайшие 6 – 7 лет этого не произойдет.