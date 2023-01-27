Утім, не всі розрекламовані речі насправді потрібні для вдосконалення житлового простору. Деякі із них лише витягують кошти та дають мінімум практичної цінності, зауважують дизайнери інтер'єру.

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Трендові дивани

Головне правило розумних покупок – витрачати більше на речі щоденного вжитку та економити на тому, що не знадобиться так часто. Тому, якщо ви справді любите відпочивати перед телевізором у вітальні, обов'язково виділіть більший бюджет на зручний диван. Однак підійдіть до його вибору із обережністю.



Обирайте традиційні моделі диванів / Фото Unsplash

Оксамит, букле та вигнуті форми, які домінували серед трендів останніх років можуть швидко втратити свою актуальність та не зовсім відповідати вашому способу життя. Натомість дизайнери радять обирати класичні моделі і обшивкою, що не підвладна часу.

Твори мистецтва

Якщо ви не захоплюєтеся колекціонуванням конкретних витворів мистецтва, то нема потреби витрачати на них багато грошей. Особливо, якщо ваші смаки мінливі й придбані колекції не будуть відповідати новому стилю вашого житла.



Зверніть увагу на абстрактні постери / Фото Unsplash

Якщо ви все ж хочете прикрасити стіни, можна придбати постери або репродукції, які коштують значно менше. До того ж варто пошукати рамки та інший настінний декор на секондхендах, де часто знаходяться унікальні та вінтажні предмети.

Освітлення

Підвісні світильники – чудовий елемент, щоб освіжити простір та надати будинку більше індивідуальності. Однак деякі люстри можуть коштувати невиправдано дорого, тому при обмеженому бюджеті краще знайти дешевшу альтернативу.



Відмовтеся від надмірностей / Фото Unsplash

Килими

Це ще один елемент, який може як привнести новизну у ваш будинок, так і серйозно вдарити по гаманцю, адже високоякісні килими можуть коштувати немало.



Не купуйте дорогі килими для зон із високою прохідністю / Фото Unsplash

Дизайнери кажуть, що варто добре вивчити ринок, перш ніж викидати великі суми на килими. Особливо уважно варто підійти до їхнього вибору, якщо мовиться про кімнати із високою прохідністю. Часто, навіть найдорожчий килим псується під впливом зовнішніх факторів, а професійне очищення стане ще одною статтею регулярних витрат. Тому, якщо на ньому в перспективі гратимуться діти чи спатимуть домашні тварини, краще зекономити та купити бюджетну модель.