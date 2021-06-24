Чому в Україні дорожчає нерухомість: в НБУ назвали причини

В Україні у квітні 2021 року зросли ціни на житлову нерухомість. Подорожчання стосується як первинного, так і вторинного ринку.

Це пов'язано з кількома факторами, йдеться у червневому звіті Національного банку України про фінансову стабільність.

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Які причини

У НБУ відзначили, що одним з факторів підвищення цін на житло стало зростання вартості будівництва. Наприклад, у квітні 2021 року індекс цін склав 108,9 у порівнянні з показником минулого року.

Ще однією причиною вважають тривалу реформу системи контролю за будівництвом. З цієї причини пропозиція на ринку скоротилася.

В Україні зріс попит на житлову нерухомість / Фото 24 канал

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Також в Україні зріс попит на житло. За даними НБУ, це пов'язано з іпотечною програмою.

У першому кварталі 2021 року купівельна активність на 10% перевищила аналогічні показники за перший квартал в останні п'ять років.

Зниження прибутковості депозитів також вплинуло на попит: українці шукають варіанти для інвестування.

Нагадаємо, в Україні станом на 22 червня банки підписали 461 кредитний договір за програмою "Державна іпотека 7%". В цілому українці отримали 393,09 мільйона гривень.