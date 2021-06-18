Компактні та зручно розташовані комплекси дозволяють відчувати себе гармонійно, впевнено та у повній безпеці. Цим критеріям відповідає ЖК "Компаньйон" у Львові від "Корпорації Нерухомості РІЕЛ".
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Що таке ЖК "Компаньйон"
"Корпорація нерухомості РІЕЛ" пропонує життя в зеленому куточку Львова. ЖК "Компаньйон" – це 2 будинки по 3 секції малої поверховості, низька щільність населення та вільні паркомісця.
ЖК "Компаньйон" – ідеальний вибір для сім'ї / Фото riel
Одна з особливостей комплексу – близькість до інфраструктурних об'єктів. Лише за 15 хвилин на автомобілі ви опинитеся у центрі Львова, а за 7 – 8 хвилин – у найбільшому ТРЦ Західної України. Дістатися до ринків та гіпермаркетів можна лише за 5 хвилин, а до аквапарку та стадіону "Арена Львів" – за 10.
Не всі хочуть їздити до центру міста за покупками, до лікаря чи перукаря. Забудовники теж це розуміють, і у нових житлових комплексах перші поверхи обладнуються під комерційні проєкти, де ви можете відкрити свою перукарню, магазин, лікарську установу, магазин або облаштувати собі офіс,
– розповіла консультантка "Корпорації Нерухомості РІЕЛ" Ірина Паночко.
ЖК "Компаньйон" – це зручне та комфортне життя / Фото riel
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ЖК "Компаньйон" – це ідеальний вибір для кожної родини / Фото riel
Зручний та комфортний ЖК "Компаньйон": дивіться відео
ЖК "Компаньйон" від "РІЕЛ" – це:
- доступна ціна;
- тиша та затишок;
- низька щільність населення;
- близькість до природи;
- територія для відпочинку та зони барбекю;
- дитячі та спортивні майданчики;
- паркувальні місця для автомобілів.
Як виглядатиме ЖК "Компаньйон" від "Корпорації Нерухомості РІЕЛ" / Фото riel:
Щоб дізнатися детальніше про ЖК "Компаньйон" та придбати квартиру, звертайтеся до представників "Корпорації Нерухомості РІЕЛ".