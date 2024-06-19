За останні кілька років чорні стільниці втратили популярність. Мармурові, гранітні та навіть кварцові покриття цього темного відтінку обирали набагато менше за світлі. Проте існує думка, що чорні стільниці знову в тренді, – і ось що кажуть дизайнери.

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Чорні стільниці знову в тренді: так чи ні

Кухня в сучасному фермерському будинку з чорною стільницею / Фото deVOL

Оздоблення похмурими кольорами цього року дуже популярне, тому не дивно, що темні відтінки знову з'являються в дизайні інтер'єру. Також дизайнери спостерігають повернення застарілих тенденцій, зокрема, тренд на чорні стільниці.

Чорний граніт був основним матеріалом у дев'яностих роках, і він досі має певну стриману розкіш, особливо після шліфування, тому ми раді бачити його на кухнях багатьох клієнтів,

– каже Гелен Паркер, креативний директор лондонського виробника deVOL Kitchens.

Чорно-рожева кухня / Фото Lick

Чорні стільниці створюють сміливий ефект, що додає привабливості кухні. Багато хто помилково вважає їх холодними й стерильними на вигляд, але за правильного поєднання кольорів в інтер'єрі, такого відчуття можна уникнути.

Смілива та ефектна чорна стільниця, безумовно, робить акцент на кухні, незалежно від того, зроблена вона з бетону чи натурального каменю. Хоча чорний можна вважати холодним кольором, він додає на кухні тепла та затишку в поєднанні зі світлішими або м'якшими тонами шаф,

– пояснив Алекс Мейн, директор лондонської студії The Main Company.

Серед улюблених матеріалів дизайнерів: чорний мармур або кварц, темний горіх, бетон і граніт.