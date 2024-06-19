Чорні кухонні стільниці: це актуальний тренд чи застаріле дизайнерське рішення

Останні кухонні тенденції свідчать про те, що найпопулярнішими є стільниці світлих нейтральних тонів. Дізнатеся, чи повернулися в моду чорні поверхні.

За останні кілька років чорні стільниці втратили популярність. Мармурові, гранітні та навіть кварцові покриття цього темного відтінку обирали набагато менше за світлі. Проте існує думка, що чорні стільниці знову в тренді, – і ось що кажуть дизайнери.

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Чорні стільниці знову в тренді: так чи ні

Кухня в сучасному фермерському будинку з чорною стільницею / Фото deVOL

Оздоблення похмурими кольорами цього року дуже популярне, тому не дивно, що темні відтінки знову з'являються в дизайні інтер'єру. Також дизайнери спостерігають повернення застарілих тенденцій, зокрема, тренд на чорні стільниці.

Чорний граніт був основним матеріалом у дев'яностих роках, і він досі має певну стриману розкіш, особливо після шліфування, тому ми раді бачити його на кухнях багатьох клієнтів,

– каже Гелен Паркер, креативний директор лондонського виробника deVOL Kitchens.

Чорно-рожева кухня / Фото Lick

Чорні стільниці створюють сміливий ефект, що додає привабливості кухні. Багато хто помилково вважає їх холодними й стерильними на вигляд, але за правильного поєднання кольорів в інтер'єрі, такого відчуття можна уникнути.

Смілива та ефектна чорна стільниця, безумовно, робить акцент на кухні, незалежно від того, зроблена вона з бетону чи натурального каменю. Хоча чорний можна вважати холодним кольором, він додає на кухні тепла та затишку в поєднанні зі світлішими або м'якшими тонами шаф,

– пояснив Алекс Мейн, директор лондонської студії The Main Company.

Серед улюблених матеріалів дизайнерів: чорний мармур або кварц, темний горіх, бетон і граніт.