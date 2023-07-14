Трирівневий будинок площею 187 квадратних метрів має чотири спальні та три ванні кімнати. Житло продають за 2 588 000 доларів.

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Єдиний у районі

Дім розташований у районі Сільвер-Лейк, що в Лос-Анджелесі. Він відомий своїми архітектурними перлинами, які не схожі на всі інші. І цей будинок є доказом.

"Можна читати цілий монолог щодо архітектурного значення цього будинку. За ці роки він отримав багато нагород", – розповідає агент з лістингу Філ Міссіг.

Вітальня темно-синього кольору / Фото The MLS

Інтер'єр житла втілює виразну багатоколірну атмосферу. Кожна кімната пофарбована в дуже емоційний колір. Це те, що робить її особливою.

Кімната для йоги із зеленими стінами / Фото The MLS

Агент з лістингу каже, що потенційних покупців на нещодавньому дні відкритих дверей особливо привабила усамітненість будинку. Він розташований трохи відокремлено від інших помешкань.

Чотири світлі та просторі спальні розташовані на третьому поверсі. Також в будинку є кухня, вітальня, ванна кімната, кімната для йоги та тераса.

Тераса з відпочинковою зоною / Фото The MLS