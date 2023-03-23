Цей дім у Британії не можуть продати вже 14 років: яка причина

Будинок в Енфілді перебуває на ринку з лютого 2009 року, тобто вже 14 років. Це є рекордом серед будинків, які зараз виставлені на продаж.

В оголошенні зазначають, що будинок був би "ідеальним сімейним помешканням або інвестиційною можливістю. Проте він не викликав жодного інтересу.

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Будинок не можуть продати 14 років

Житло маленьке, але не крихітне, вміщує спальню з двомісним ліжком, вітальню, кухню та ще одну невеличку спальню.



Спальня з двомісним ліжком / Фото Rightmove

Ціна нерухомості становить близько 420 тисяч доларів. Вартість може здатися високою, але насправді вона дешевша, ніж багато інших будинків такого ж розміру в столиці.

Співзасновник сайту нерухомості Moverly Ед Моліне сказав, що ціна для людей може здатися справді високою, також їм може не сподобатися інтер'єр тощо.

Запитувана ціна може бути надто високою; сама нерухомість може бути надто унікальною чи химерною, що потребує набутого смаку,

– зазначив Моліне.



Інтер'єр кухні трохи захаращений / Фото Rightmove

Він порадив власникам житла перевірити, чи їхнє майно продається належним чином і що покупці мають всю необхідну інформацію.