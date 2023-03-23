В объявлении отмечают, что дом был бы "идеальным семейным жилищем или инвестиционной возможностью. Однако он не вызвал никакого интереса.
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Дом не могут продать 14 лет
Жилье маленькое, но не крошечное, вмещает спальню с двухместной кроватью, гостиную, кухню и еще одну спальню.
Спальня с двухместной кроватью / Фото Rightmove
Цена недвижимости составляет около 420 тысяч долларов. Стоимость может показаться высокой, но на самом деле она дешевле, чем многие другие дома такого же размера в столице.
Сооснователь сайта недвижимости Moverly Эд Молине сказал, что цена для людей может показаться действительно высокой, также им может не понравиться интерьер.
Запрашиваемая цена может быть слишком высокой; сама недвижимость может быть слишком уникальной или причудливой, что требует приобретенного вкуса,
– отметил Молине.
Интерьер кухни немного загроможден / Фото Rightmove
Он посоветовал владельцам жилья проверить, продается ли их имущество должным образом и что покупатели имеют всю необходимую информацию.