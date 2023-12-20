Життя у вагоні потяга: у Монтані продають унікальне помешкання з маленьким підступом

Унікальний історичний вагон 1925 року, де є все необхідне для життя, нещодавно з'явився на ринку. Зараз він розташований в Боннері, Монтана, але новий власник не зможе жити на цьому місці.

У цьому й полягає підступ – продається лише самий житловий вагон, але не земля разом із ним. Особливе помешкання можна придбати за відносно невисоку ціну у 249 тисяч доларів.

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Вагон побував у всіх штатах, окрім одного

Вагон площею 84 квадратних метри колись не сходив із рейок. Є інформація, що він загалом побував у 49 із 50 штатів і не їздив лише на Гаваях.

Зараз це житло, яке можна використовувати так само як промисловий або модульний будинок. Кожна деталь додає родзинки й створює західну атмосферу – світильники з ріг, ковбойський декор та твори мистецтва.

Затишний інтер'єр у землистих тонах / Фото Regent Realty

Вагон капітально відремонтували у 1998 році. Дизайн майже повністю зберігся, тому виникає відчуття, наче повертаєшся назад у часі. У вагоні є три спальні приміщення, туалети, душові та кухня.

"Коли ви заходите, то потрапляєте в справді красиву та простору оглядову зону відпочинку. Потім є коридор з невеликою офісною зоною та рештою окремих відділень. Проте головне тут – веселощі. У вагоні досі є кнопки виклику, які загоряються в кінці вагона, якщо ввімкнути", – каже агент з лістингу.



Екстер'єр, який справді вартий уваги / Фото Regent Realty