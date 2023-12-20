В этом и заключается подвох – продается только самый жилой вагон, но не земля вместе с ним. Особое жилье можно приобрести за относительно невысокую цену в 249 тысяч долларов.

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Вагон побывал во всех штатах, кроме одного

Вагон площадью 84 квадратных метра когда-то не сходил с рельсов. Есть информация, что он побывал в 49 из 50 штатов и не ездил только на Гавайях.

Сейчас это жилье, которое можно использовать также как промышленный или модульный дом. Каждая деталь добавляет изюм и создает западную атмосферу – светильники из рог, ковбойский декор и произведения искусства.

Уютный интерьер в землистых тонах / Фото Regent Realty

Вагон был капитально отремонтирован в 1998 году. Дизайн почти полностью сохранился, поэтому возникает ощущение, будто возвращаешься назад во времени. В вагоне есть три спальных помещения, туалеты, душевые и кухня.

"Когда вы заходите, то попадаете в действительно красивую и просторную обзорную зону отдыха. Затем есть коридор с небольшой офисной зоной и остальными отделениями. Однако главное здесь – веселье. В вагоне до сих пор есть кнопки вызова, которые загораются в конце вагона, если включить", – говорит агент по листингу.



Экстерьер, действительно достойный внимания / Фото Regent Realty