Ретробудинок 1950-х років: чарівне сімейне гніздечко продають вперше за понад 70 років

Будинок Pascoe Vale South був улюбленим домом однієї австралійської сімʼї з 1950 року. Він зʼявився на ринку вперше за понад 70 років.

Варто зазначати, що будинок в дуже гарному стані. Його виставлять на аукціон 12 серпня за ціною від 1,25 до 1,35 мільйона доларів.

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Справжнє сімейне гніздечко

Ретробудинок вміщує три спальні. Він справді чарівний і збудований з любовʼю самим господарем для своєї сім’ї. Не всюди можна побачити троянди на стелі.

Кухня виконана в білому та червоному кольорах, є альков для кабінету, відкрита зона для розваг і навіть солярій.

Інтер'єр у стилі 1950-х / Фото Jellis Craig

Надворі досі стоїть ляльковий будиночок на людський зріст, який власник побудував для своєї вже дорослої доньки.

Діана розповіла, що її батько Леслі, інженер, почав планувати будинок після народження її старшого брата. Чоловік працював день і ніч разом зі своїм батьком-теслею та муляром.

Будинок завершили через два роки. Чоловік щасливо прожив у ньому із сімʼєю до 103 років.

Діана каже, що багато відвідувачів були вражені справжньою атмосферою будинку 1950-х років. Тут все залишилось так, як і було з самого початку.