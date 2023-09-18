Цей будинок такий бажаний, що його наважилися продати вперше за 30 років

У прибережному австралійському місті Сорренто один з будинків продають вперше за 30 років. Власники довго не могли наважитися, але все ж ухвалили це важке рішення.

Велична двоповерхова власність розташована на великому кварталі з майже 35-метровим узбережжям. Саме місто Сорренто розташоване зовсім близько до Індійського океану.

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Власники продають свій будинок мрії, в якому жили 30 років

Подружжя Сью та Керрі Фіні придбало нерухомість ще в 1994 році. Вони одразу помітили один із двох вільних кварталів у тихому кінці вулиці. У той час пара жила в Китаї і прагнула повернутися до Австралії.

"Ми фактично пішли по сусідству, щоб подивитися на будинок, який продається, коли побачили цей квартал. Будинок мав до того ж неймовірний річковий фасад, і нам так пощастило придбати його", – розповіла Сью.

Протягом шести місяців ремонту подружній парі вдалося втілити в життя своє бачення сімейного будинку в курортному стилі. Майже з кожної кімнати відкривається краєвид на воду.

Світлий та просторий інтер'єр / Фото Realestate

У будинку є велике фоє з вигнутими сходами, п'ять спалень, п'ять ванних кімнат, кабінет і кілька житлових зон, враховуючи офіційну вітальню. Дизайн будинку має відкрите планування. У кожній кімнаті є великі панорамні вікна, щоб можна було милуватися неймовірною природою.

"Це чудовий будинок для розваг і відпочинку. Жити тут, наче постійно бути у відпустці. Я люблю цю власність, і її важко покинути", – поділилася враженнями власниця. Нерухомість з'явиться на аукціоні 6 жовтня.