Большая двухэтажная собственность расположена на большом квартале с почти 35-метровым побережьем. Сам город Сорренто расположен совсем близко к Индийскому океану.

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Владельцы продают свой дом мечте, в котором жили 30 лет

Супруги Сью и Керри Фини приобрели недвижимость еще в 1994 году. Они сразу заметили один из двух свободных кварталов в тихом конце улицы. В то время пара жила в Китае и стремилась возвратиться в Австралию.

"Мы фактически пошли по соседству, чтобы посмотреть на продающийся дом, когда увидели этот квартал. Дом имел к тому же невероятный речной фасад, и нам так посчастливилось приобрести его", – рассказала Сью.

В течение шести месяцев ремонта супружеской паре удалось претворить в жизнь свое видение семейного дома в курортном стиле. Почти из каждой комнаты открывается вид на воду.

Светлый и просторный интерьер / Фото Realestate

В доме есть большое фойе с изогнутой лестницей, пять спален, пять ванных комнат, кабинет и несколько жилых зон, учитывая официальную гостиную. Дизайн дома имеет открытую планировку. В каждой комнате есть большие панорамные окна, чтобы можно было наслаждаться невероятной природой.

"Это отличный дом для развлечений и отдыха. Жить здесь, словно постоянно быть в отпуске. Я люблю эту собственность, и ее трудно покинуть", – поделилась впечатлениями владелица. Недвижимость появится на аукционе 6 октября.