Вертикальне будівництво житла завершили цього місяця, тобто це повністю новий будинок. Враховуючи унікальне планування і дизайн, а також розташування і незабутні краєвиди протягом цілого року, ціна в 1,4 мільйона доларів не є аж такою захмарною.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Гірський будинок в усамітненому місці

Звичайно ж, особливістю власності є панорамні краєвиди – на кожному з п'яти поверхів є балкон, де можна ними милуватися. Кімнату на найвищому рівні радять використовувати як домашній кінотеатр, адже це найатмосферніше місце в домі.

Краєвид з балкона / Фото Local Flavor

Окрім цієї кімнати, у будинку є ще чотири спальні та три ванні кімнати. Найнижчим рівнем будинку є "палуба для вечірок" – це гнучкий відкритий простір під підвалом. Там облаштували стильну кухню з піччю та грилем, раковиною і холодильником.

У вітальні можна побачити унікальний декор у формі гір на стіні, що світиться різними кольорами. Це привертало увагу всіх людей, які бували в будинку.

Розкішний дизайн інтер'єру, що наче поєднується з природою / Фото Local Flavor

Будинок розташований у гірському районі містечка з населенням у 1600 осіб – приблизно 16 кілометрів від центру. Серед будинків там переважно первинні резиденції або помешкання для оренди на час відпустки. Агенти з нерухомості попереджають, що нові власники чи орендарі мають бути готові до бездоріжжя та сільського стилю життя.