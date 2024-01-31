Архітектурна перлина: цей вертикальний п'ятиповерховий будинок у горах справді вражає

П'ятирівневий гірський будинок в Елліджей, штат Джорджія, – це найперше про унікальний дизайн. Проте краєвиди навколо теж зачаровують. Таких будинків на ринку або одиниці, або більше немає.

Вертикальне будівництво житла завершили цього місяця, тобто це повністю новий будинок. Враховуючи унікальне планування і дизайн, а також розташування і незабутні краєвиди протягом цілого року, ціна в 1,4 мільйона доларів не є аж такою захмарною.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Гірський будинок в усамітненому місці

Звичайно ж, особливістю власності є панорамні краєвиди – на кожному з п'яти поверхів є балкон, де можна ними милуватися. Кімнату на найвищому рівні радять використовувати як домашній кінотеатр, адже це найатмосферніше місце в домі.

Краєвид з балкона / Фото Local Flavor

Окрім цієї кімнати, у будинку є ще чотири спальні та три ванні кімнати. Найнижчим рівнем будинку є "палуба для вечірок" – це гнучкий відкритий простір під підвалом. Там облаштували стильну кухню з піччю та грилем, раковиною і холодильником.

У вітальні можна побачити унікальний декор у формі гір на стіні, що світиться різними кольорами. Це привертало увагу всіх людей, які бували в будинку.

Розкішний дизайн інтер'єру, що наче поєднується з природою / Фото Local Flavor

Будинок розташований у гірському районі містечка з населенням у 1600 осіб – приблизно 16 кілометрів від центру. Серед будинків там переважно первинні резиденції або помешкання для оренди на час відпустки. Агенти з нерухомості попереджають, що нові власники чи орендарі мають бути готові до бездоріжжя та сільського стилю життя.