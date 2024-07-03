Гнилу дерев'яну хатину продали за 2,4 мільйона доларів: що в ній такого особливого

В австралійському містечку Енфілд нещодавно продали стару й непридатну для життя хатину. Попри стан житла, покупець заплатив за неї 2,41 мільйона доларів.

Цікаво, що хатина викликала справжній ажіотаж на ринку. Щоб купити занедбане житло довелося стояти в черзі та змагатися за цю нерухомість.

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Стара гнила хатина за понад 2 мільйони

Будинок продали на аукціоні 29 червня. На торги зареєструвалося аж 25 учасників, хоча кожен розумів, що йому доведеться витратити понад 500 тисяч доларів на ремонт. Саме стільки коштів потрібно, щоб зробити хатину придатною для життя.

Агент з нерухомості каже, що не очікував такого ажіотажу навколо старої хатини, яка потребує капітального ремонту.

Це, мабуть, найбожевільніший аукціон, який я коли-небудь бачив. У хаті стеля з дірками, а підлога прогнила, тож навіть заходити всередину потрібно дуже обережно,

– сказав агент.

Старий будинок з прогнилою підлогою / Фото Richards Matthews Real Estate

Та річ у тім, що потенційні покупці хотіли не так будинок, як землю площею 570 квадратів. За словами рієлтора, хатина розташована на найкращій вулиці Енфілда.

Люди дзвонили мені й казали, що бачили цей будинок багато разів і завжди думали, що куплять його, якщо він з'явиться на ринку,

– додав агент.

Рієлтор каже, що нещодавно він продав сусідський будинок, куди відразу заселились люди. Це житло коштувало на кілька сотень тисяч доларів дешевше, але не викликало такої цікавості.

Чоловік думає, що люди чекали на гнилу хатину. Очевидно, вони хотіли купити житло, яке без докорів сумління можна буде знести й побудувати на цьому місці розкішний особняк.