Интересно, что домик вызвал настоящий ажиотаж на рынке. Чтобы купить заброшенное жилье пришлось стоять в очереди и соревноваться за эту недвижимость.

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Старая гнилая хижина за более чем 2 миллиона

Дом продали на аукционе 29 июня. На торги зарегистрировалось аж 25 участников, хотя каждый понимал, что ему придется потратить более 500 тысяч долларов на ремонт. Именно столько средств нужно, чтобы сделать хижину пригодной для жизни.

Агент по недвижимости говорит, что не ожидал такого ажиотажа вокруг старой хижины, которая нуждается в капитальном ремонте.

Это, пожалуй, самый безумный аукцион, который я когда-либо видел. В доме потолок с дырками, а пол прогнил, поэтому даже заходить внутрь нужно очень осторожно,

– сказал агент.

Старый дом с прогнившим полом / Фото Richards Matthews Real Estate

Но дело в том, что потенциальные покупатели хотели не так дом, как землю площадью 570 квадратов. По словам риелтора, дом расположен на лучшей улице Энфилда.

Люди звонили мне и говорили, что видели этот дом много раз и всегда думали, что купят его, если он появится на рынке,

– добавил агент.

Риэлтор говорит, что недавно он продал соседский дом, куда сразу заселились люди. Это жилье стоило на несколько сотен тысяч долларов дешевле, но не вызвало такого интереса.

Мужчина думает, что люди ждали гнилую хижину. Очевидно, они хотели купить жилье, которое без зазрения совести можно будет снести и построить на этом месте роскошный особняк.