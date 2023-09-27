Цей будинок назвали сучасною печерою: ви будете здивовані дизайном

Інтер'єр та навіть екстер'єр цього унікального будинку в австралійському передмісті Берлі-Вотерс виконаний у мармуровому стилі. Саме тому він дуже нагадує печеру, проте сучасну.

Відвідувачі цього унікального будинку, де кожна стіна, підлога та стеля нагадують печеру, часто гублять слова. Від подиву вони безмовно дивляться на безшовну мармурову обробку, не розуміючи, що такий будинок існує.

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Будинок у стилі печери був бажанням власників

З 1990 по 2021 роки це був звичайний будинок на ділянці площею 714 квадратних метрів. Потім власники вирішили перетворити його на житло в стилі печери. Проєкт вдалося реалізувати разом з будівельним дизайнером за п'ять місяців.

Зовнішні стіни та внутрішні поверхні повністю оброблені венеціанською штукатуркою. Підлога зроблена з мікроцементу, а рідкісна лава на кухні – з італійського мармуру з оніксу. Нестандартні меблі підсилюють ефект, які до речі продають разом з будинком. Їхня вартість становить близько 100 тисяч доларів США.

"Сучасна печера" / Фото Realestate

"Я отримав кілька запитів від людей із Мельбурна та Сіднея. Це безперечно унікальний будинок, бо я не знаю, чи є інший подібний навіть у тих містах", – каже агент з нерухомості

Арки та вигини прикрашають однорівневий план будинку, а над офіційною вітальнею висить блискуча люстра Timothy Outlen. Захоплива головна спальня поєднує в собі мистецтво та архітектуру з арковою стелею, гардеробною в стилі бутика та розкішною ванною кімнатою.

У будинку є вишукана тераса з повністю обладнаним коктейль-баром, а надворі облаштований басейн.

Востаннє будинок продали за 2,7 мільйона доларів у березні 2022 року міждержавному інвестору. Зараз нерухомість із чотирма спальнями та двома ванними кімнатами знову шукає нових власників. "Сучасну печеру" планують продати на аукціоні 13 жовтня.