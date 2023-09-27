Посетители этого уникального дома, где каждая стена, пол и потолок напоминают пещеру, часто теряют слова. От удивления они безмолвно смотрят на мраморную бесшовную отделку, не понимая, что такой дом существует.

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Дом в стиле пещеры был желанием владельцев

С 1990 по 2021 год это был обычный дом на участке площадью 714 квадратных метров. Затем владельцы решили превратить его в жилище в стиле пещеры. Проект удалось реализовать вместе со строительным дизайнером за пять месяцев.

Наружные стены и внутренние поверхности полностью отделаны венецианской штукатуркой. Пол сделан из микроцемента, а редкая скамья на кухне – из итальянского мрамора из оникса. Нестандартная мебель усиливает эффект, который кстати продается вместе с домом. Их стоимость составляет около 100 тысяч долларов США.

"Современная пещера" / Фото Realestate

"Я получил несколько запросов от людей из Мельбурна и Сиднея. Это, безусловно, уникальный дом, потому что я не знаю, есть ли другой подобный даже в тех городах", - говорит агент по недвижимости

Арки и изгибы украшают одноуровневый план дома, а над официальной гостиной висит блестящая люстра Timothy Outlen. Увлекательная главная спальня сочетает в себе искусство и архитектуру с арочным потолком, гардеробной в стиле бутика и роскошной ванной комнатой.

В доме есть изысканная терраса с полностью оборудованным коктейль-баром, а на улице обустроен бассейн.

Последний раз дом продали за 2,7 миллиона долларов в марте 2022 года межгосударственному инвестору. Сейчас недвижимость с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами снова ищет новых владельцев. "Современную пещеру" планируется продать на аукционе 13 октября.