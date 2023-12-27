Ніщо не зрівняється з теплим і затишним стилем дизайну інтер'єру, особливо в холодні зимові місяці. Якщо все, що вам хочеться – це згорнутися калачиком біля каміна з книгою та гарячим шоколадом, стиль декору, який ставиться затишок на перше місце, буде найкращим варіантом.

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Що означає концепція затишку під назвою хюґе

Слово "хюґе" не дарма означає добробут, адже ця данська тенденція справді закликає облаштовувати свій дім затишно та комфортно. Для таких інтер'єрів найперше характерні:

тепла нейтральна колірна палітра;

текстурні деталі;

мінімалістський підхід.

Вітальня за концепцією хюґе / Фото AHG Interiors

У світі дизайну концепція хюґе стала такою ж улюбленою, як скандинавська. Тут головне дотримуватися принципу "що менше, то краще". Гарна новина полягає в тому, що здебільшого ви можете облаштувати інтер'єр за концепцією хюґе з того, що є у вашому домі.

Хюґе пропонує втечу від усього метушливого, враховуючи сучасні технології. Мінімізуйте кількість техніки, щоб створити інтер'єр, який стане спокійним і домашнім притулком. У сучасному швидкоплинному світі про це варто дбати.

Затишна спальня в теплих тонах / Фото Kathy Kuo Home

Дизайнери кажуть, що данський стиль нікуди не дінеться, а з часом лише вдосконалиться і буде підлаштовуватися під нові тренди й потреби суспільства.