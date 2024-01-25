Найнижчі ціни Держстат очікувано зафіксував у прифронтових містах. Там можна винайняти квартиру не лише за помірну ціну, а навіть за копійки.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Три міста з найдешевшою орендною вартістю в Україні

Миколаїв. Хоча це місто входить у трійку з найдешевшою орендою, минулий рік на ринку видався доволі динамічним. Місцеві рієлтори кажуть, що ціни на оренду зросли мало не вдвічі.

Якщо влітку можна було орендувати однокімнатну за 1,5 тисячі гривень, то вже з осені однокімнатні квартири здавали за 4,5 тисячі гривень, двокімнатні – від 6 тисяч гривень, а трикімнатні – від 8 тисяч гривень. Зараз ці ціни тримаються,

– говорить місцевий рієлтор Євгенія.

Найчастіше в Миколаєві шукають житло переселенці з Херсона й області. Часто цікавляться орендою поліціянти та сім'ї військових.

Суми. У цьому місті ціни на нерухомість завжди були одними з найнижчих в Україні, що пов'язано з війною та географічним розташуванням області (близькістю до кордону з ворогом). Однак протягом 2023 року ціни на оренду суттєво зросли, кажуть місцеві рієлтори.

Все, звісно, залежить від локації, стану і наповнення. Наприклад, у віддалених районах, як-от Хімік, однокімнатку зі зношеним ремонтом в старому будинку можна винайняти за 1 тисячу гривень плюс комуналка. Але на 9 Мікрорайоні в новобудові дешевшої ціни ніж 7 тисяч гривень не знайти,

– розповів місцевий рієлтор Віктор Русанов.

За двокімнатну квартиру у Сумах треба буде заплатити від 8 до 20 тисяч гривень, за трикімнатну – від 10 тисяч, але якщо вона в гарному стані, то від 20-ти.

Херсон. Ситуацію на ринку нерухомості місцеві рієлтори оцінюють, як вкрай погану. Багато людей виїхали і мало хто з них здає квартири. Адже, по-перше, їм зараз важко про це думати, а по-друге, вартість дуже низька.

Здавати за безцінь з ремонтом, технікою ніхто не хоче, а дорого – не виходить. Роботи в місті немає, доходи у людей низькі, а тому винаймати за великі суми мало хто може собі дозволити,

– говорить місцевий рієлтор Руслан.

Квартири в Херсоні можна винайняти за 1 − 1,5 тисячі гривень, але здебільшого в старому житловому фонді, де немає ані нормального ремонту, ані меблів. У комфортнішому сегменті житло здають за 2 − 3 тисячі гривень на місяць. Квартири з якісним сучасним ремонтом коштують 5 – 6 тисяч на місяць. Зазвичай їх орендують ті, хто приїжджає у відрядження, але це все одно рідкісні випадки.