росіяни масово скуповують нерухомість Туреччини, Грузії та ОАЕ: як це впливає на ціни

З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України, мешканці країни-аресорки вирішили втекти від санкцій та пересидіти війну у "безвізових" країнах. Це вплинуло на цінову країну деяких із них.

росіян цікавлять найближчі до них країни: Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Вірменія, Туреччина. За різними даними, з 24 лютого росію залишили від 150 – 776 тисяч осіб. Приблизно 57% мігрантів – це люди віком до 35 років, а 68% – виїхали надовго або назавжди.

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Найактивніше росіяни з'їжджаються у:

Туреччину (майже 25%),

(майже 25%), Грузію (23%),

(23%), Вірменію (15%).

Як повідомляють ЗМІ, активна експансія спровокувала різке подорожчання вартості оренди житла та цін на квартири.

Туреччина

У червні 2022 року продажі будинків у Туреччині іноземцям підскочили більш ніж на 80% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Причиною стало підвищення попиту з боку росіян. За даними Турецького статистичного інституту, лише у квітні продажі нерухомості іноземцям зросли на 186,6%, якщо порівнювати із березнем.

За даними аналітиків порталу Turk.Estate, із січня до червня 2022 року інтерес росіян до нерухомості в Туреччині зріс на 130% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року та на 177% – з першим півріччям 2020 року.

Різкий сплеск попиту на квартири спровокував їх подорожчання. Так, з лютого до липня 2022 року ціни на житло в Туреччині в середньому зросли на 20%. Тим часом центральний банк Туреччини оголосив про 100-відсоткове зростання за рік.

Грузія

З кінця лютого до Грузії прибуло понад 120 тисяч іноземців, переважно усі вони є громадянами росії, України та білорусі. Приплив іноземців призвів до дефіциту житла та зростання цін на оренду.

Дослідники інформують, що у квітні вартість оренди нерухомості в Тбілісі зросла на 48% у річному вимірі. Основне зростання попиту та орендних ставок відбулося в березні. Відповідно до звіту, лише за місяць після початку вторгнення росії до України вартість оренди квартир у столиці Грузії збільшилася на 20,1%. Це найрізкіший стрибок за усю історію спостережень.

За даними Національної служби статистики Грузії, що індекс цін на купівлю житла зростав стриманіше. У другому кварталі 2022 року ціни на квартири в Тбілісі підвищилися на 8,2% у порівнянні з 2021 роком.

Цікаво, що грузини неохоче йдуть на угоди з новоприбулими мігрантами. Зокрема, у столиці країни Тбілісі в оголошеннях про оренду квартир зустрічаються примітки, що житло не здається росіянам та білорусам.

Вірменія

За словами менеджера агентства нерухомості Ваге Даніеляна, хвиля клієнтів з України, білорусі та росії спричинила подорожчання оренди квартир у Єревані на 30 – 40%. Окремі власники нерухомості навіть розривають чинні договори зі своїми орендарями, щоб здати квартири в оренду за вищою ціною.

У порівнянні з 2021 роком на 20% зросли ціни і на купівлю житла.

Об'єднані Арабські Емірати

Заможні росіяни "релокуються" в Об'єднані Арабські Емірати, з якою росія досі має пряме авіасполучення.

За даними консалтингової компанії Betterhomes, у першому півріччі обсяг угод з житловою нерухомістю в ОАЕ зріс на 60%, а вартість проданої нерухомості – на 85%.

Саме росіяни посіли четверту сходинку в переліку найбільших покупців нерухомості в Дубаї – кількість власників звідси зросла на 164%. Генеральний директор агентства нерухомості Modern Living у Дубаї Тіаго Калдас навіть найняв російськомовних агентів, аби задовольнити інтереси росіян. Він додає – кількість покупців з росії зросла в 10 разів.