россиян интересуют ближайшие к ним страны: Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Турция. По разным данным, с 24 февраля россию покинули от 150 – 776 тысяч человек. Приблизительно 57% мигрантов – это люди в возрасте до 35 лет, а 68% – уехали надолго или навсегда.

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Наиболее активно россияне съезжаются в:

Турцию (около 25%),

(около 25%), Грузию (23%),

(23%), Армения (15%).

Как сообщают СМИ, активная экспансия спровоцировала резкое удорожание стоимости аренды жилья и цен на квартиры.

Турция

В июне 2022 года продажи домов в Турции иностранцам подскочили более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причиной послужило повышение спроса со стороны россиян. По данным Турецкого статистического института, только в апреле продажи недвижимости иностранцам выросли на 186,6%, если сравнивать с мартом.

По данным аналитиков портала Turk.Estate, с января по июнь 2022 года интерес россиян к недвижимости в Турции вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 177% – с первым полугодием 2020 года.

Резкий всплеск спроса на квартиры спровоцировал их удорожание. Так, с февраля по июль 2022 года цены на жилье в Турции в среднем выросли на 20%. Тем временем центральный банк Турции объявил о 100-процентном росте за год.

Грузия

С конца февраля в Грузию прибыло более 120 тысяч иностранцев, преимущественно все они граждане россии, Украины и беларуси. Приток иностранцев привел к дефициту жилья и росту цен на аренду.

Исследователи информируют, что в апреле стоимость аренды недвижимости в Тбилиси выросла на 48% в годовом исчислении. Основной рост спроса и арендных ставок произошел в марте. Согласно отчету, только через месяц после начала вторжения россии в Украину стоимость аренды квартир в столице Грузии увеличилась на 20,1%. Это самый резкий скачок за всю историю наблюдений.

По данным Национальной службы статистики Грузии, индекс цен на покупку жилья рос сдержаннее. Во втором квартале 2022 года цены на квартиры в Тбилиси повысились на 8,2% по сравнению с 2021 годом.

Интересно, что грузины неохотно идут на сделки с вновь прибывшими мигрантами. В частности, в столице страны Тбилиси в объявлениях об аренде квартир встречаются примечания, что жилье не сдается россиянам и белорусам.

Армения

По словам менеджера агентства недвижимости Ваге Даниэляна, волна клиентов из Украины, беларуси и россии повлекла за собой подорожание аренды квартир в Ереване на 30 – 40%. Отдельные владельцы недвижимости даже расторгают действующие договоры со своими арендаторами, чтобы сдать квартиры в аренду по более высокой цене.

По сравнению с 2021 годом на 20% выросли цены и на покупку жилья.

Объединенные Арабские Эмираты

Состоятельные россияне "релокуются" в Объединенные Арабские Эмираты, с которой россия до сих пор имеет прямое авиасообщение.

По данным консалтинговой компании Betterhomes, в первом полугодии объем сделок с жилой недвижимостью в ОАЭ вырос на 60%, а стоимость проданной недвижимости – на 85%.

Именно россияне заняли четвертое место в списке крупнейших покупателей недвижимости в Дубае – количество владельцев отсюда выросло на 164%. Генеральный директор агентства недвижимости Modern Living в Дубае Тиаго Калдас даже нанял русскоговорящих агентов, чтобы удовлетворить интересы россиян. Он добавляет – количество покупателей из россии выросло в 10 раз.