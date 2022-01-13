Де та яке житло купувати для здачі в оренду

В Україні кожна третя угода купівлі нерухомості – це інвестиція у квартиру для здачі в оренду.

У нас мало варіантів, куди вкласти заощадження, тому оптимальним варіантом стає купівля квартири, розповідає експерт із нерухомості Сергій Костецький.

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За скільки років окупиться нерухомість для оренди

Експерт зазначає, що період окупності в Україні – майже 10 років. Проте впродовж усього цього часу, гроші "працюватимуть" на того, хто їх вклав.

Українці активно купують житло в новобудовах і на вторинному ринку. Квартиру можна здавати в оренду в будь-якому місті. Найбільший попит в обласних центрах, столиці. Якщо населений пункт має туристичний потенціал та перспективи розвитку, кожну третю квартиру купують для здачі в оренду. Найпопулярнішими залишаються бюджетні одно- та двокімнатні помешкання.

Попит на смартквартири

Забудовники почали відмовлятися від такого житла. Поняття смартквартира з'явилося під час банківської кризи в Україні. Фінустанови банкрутували, люди забирали депозити,

– зазначає експерт.

На цю ситуацію відреагували будівельні компанії, які почали пропонувати невеликої площі за доступними цінами. Однак зараз у банківській системі ситуація стабільна. Тому популярність смартквартир зменшується.

Попит на смартквартири падає / Фото Unsplash

Костецький додає, що помешкання площею 15 "квадратів" не є вигідним для девелоперів. До кожного треба підвести комунікації, встановити лічильники. Собівартість будинку автоматично зростає.

Де краще купувати житло для здачі в оренду

Найкраще інвестувати у новобудови. "Хрущовки" та "готельки" часто продають у поганому стані. Виникають проблеми з сусідами.

Має значення й місце розташування. Хоча окупність однакова скрізь.

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"У Києві за 50 тисяч доларів можна купити непогану квартиру на Харківському, Троєщині. Борщагівка активно забудовується. Популярна нерухомість в Ірпені, Борисполі, Вишгороді, Броварах, Обухові. На ремонт, меблі у квартирі економкласу доведеться витратити до 20 тисяч доларів. Якщо помешкання в центрі – 50 – 100 тисяч, залежно на якого орендаря орієнтуєтеся", – додає експерт.

У Києві найчастіше шукають житло для оренди вартістю від 7 до 15 тисяч гривень на місяць. Для квартирантів важлива ціна, якість ремонту, транспортна доступність. Частина людей хоче, щоб у помешканні була кухня, пральна машина, бойлер, шафи. Комусь треба посудомийка, велике ліжко, білі стіни. Є орендарі, які мають усе своє. Тому просять, щоб хазяйських меблів було по мінімуму.