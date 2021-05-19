Де живе президент Польщі зі своєю дружиною: фото та відео особняка

Президентський палац вважається одним з найпопулярніших туристичних місць у Варшаві. Зараз він є офіційною резиденцією президента Польщі Анджея Дуди, де він проживає зі своєю сім'єю.

Коли був побудований президентський палац у Польщі, в чому його особливості та як він виглядає – читайте нижче.

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Коли побудували президентський палац у Польщі Будинок був збудований в 1643 році. Планувалося, що це буде двоповерхове родове гніздо з просторим садом на березі річки Вісла. Архітектори кілька разів перебудовували маєток. Багато років поспіль в ньому проводилися важливі історичні заходи.

У 1818 році особняк став урядовою структурою – там проживав віцекороль Конгресу Польщі. Через деякий час будинок використовувався Радою міністрів.

З 2015 року в резиденції проживає чинний президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою.

У будинку площею близько 200 квадратних метрів є кабінет глави держави. У ньому проводяться зустрічі та наради.

Також є спальня, їдальня, ванна, "жіноча" кімната, де проходять зустрічі перших леді під час офіційних візитів, і невелика кухня.

В особняку є колонний зал – один з найбільших у будинку. Там призначають і звільняють з посад членів Ради міністрів.

Як виглядає колонний зал – дивіться на відео:

Також в резиденції є біла кімната, в якій Анджей Дуда зустрічається з главами інших держав.

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До президентської резиденції у Варшаві пускають туристів – для цього потрібно заздалегідь замовити екскурсію з гідом. Відвідування безкоштовне.