Михайло Дідишин протягом усього життя цікавиться життям Довбуша. Неймовірні таємниці він розповів на youtube-каналі Captain Dzembronia.

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Олекса Довбуш Відомий ватажок руху опришків у 30-40-х роках XVIII століття у Західній Україні.

Михайло Дідишин знайшов хату Штефана Дзвінчука, де вбили Олексу Довбуша, у 1970-х роках, і перевіз її на власне подвір'я. Там він створив приватний музей.

У цій хаті прожила жіночка 106 років. Народила тут трьох дівчат, які вийшли заміж, але жодна дітей не мала. Прокляття впало на її рід за те, що з її роду вбивця Довбуша, –

розповів Михайло Дідишин, показуючи хату, де вбили Довбуша.

Михайло Дідишин облаштував музей у хаті, де вбили Довбуша / Скриншот Captain Dzembronia

Він також власноруч зробив пам'ятник Олексі Довбушу – його відкрили у 1988 році.

Пам'ятник Довбушу знаходиться на подвір'ї / Скриншот Captain Dzembronia

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Наразі музей налічує понад 500 різноманітних експонатів. Серед них зброя часів опришківського руху, предмети побуту гуцулів, скульптури з дерева та каменю, рідкісні предмети та речі. Унікальною вважається цівка рушниці, з якої нібито вбили Довбуша.

Дідишин присвятив життя знанням про Довбуша / Скриншот Captain Dzembronia

Музей зберігає понад 500 експонатів / Скриншоти Captain Dzembronia

Як виглядає будинок, де вбили Довбуша, – дивіться на відео: