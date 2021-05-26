Де живе нова українська "Холостячка": фото та відео зіркової квартири

Відома українська співачка Злата Огнєвіч народилася в Криму, проте вже багато років мешкає у Києві. Спочатку зірка жила в орендованій квартирі, але згодом обзавелася власною нерухомістю.

Нова героїня популярного шоу "Холостячка" має стильну однокімнатну квартиру у столиці. Як виглядають апартаменти Злати Огнєвіч – дивіться нижче.

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Інтер'єр

Квартира Злати Огнєвіч оформлена в красивих ніжних відтінках. У ній багато світла та елементів з натурального дерева. Зірка часто ділиться знімками та відео зі свого гніздечка.

Спальня

У спальні співачки переважають світлі відтінки​ / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Вітальня

У зірковій вітальні – розкішні вікна до підлоги, стильний килим, світлий диван – все, що потрібно для максимального комфорту.

Співачка не соромиться показувати квартиру​ / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Ванна

Ванна співачки також виконана в пастельних тонах / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

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Кухня

Знімками та відео з кухні співачка ділиться найчастіше, адже там є навіть музичні інструменти.

Як живе Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки