Де живе нова українська "Холостячка": фото та відео зіркової квартири

Відома українська співачка Злата Огнєвіч народилася в Криму, проте вже багато років мешкає у Києві. Спочатку зірка жила в орендованій квартирі, але згодом обзавелася власною нерухомістю.
Нова героїня популярного шоу "Холостячка" має стильну однокімнатну квартиру у столиці. Як виглядають апартаменти Злати Огнєвіч – дивіться нижче.
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Інтер'єр
Квартира Злати Огнєвіч оформлена в красивих ніжних відтінках. У ній багато світла та елементів з натурального дерева. Зірка часто ділиться знімками та відео зі свого гніздечка.
Спальня
У спальні співачки переважають світлі відтінки / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
Вітальня
У зірковій вітальні – розкішні вікна до підлоги, стильний килим, світлий диван – все, що потрібно для максимального комфорту.
Співачка не соромиться показувати квартиру / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
Ванна
Ванна співачки також виконана в пастельних тонах / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч
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Кухня
Знімками та відео з кухні співачка ділиться найчастіше, адже там є навіть музичні інструменти.
Як живе Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки