Президент України Володимир Зеленський ініціював Державну програму іпотеки під 7%, яка зацікавила багатьох. Які ризики та плюси вона має – розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.
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Які доходи мають бути для пільгової програми
За словами експертів, для участі у програмі людина повинна мати офіційний дохід, однак невеликий, оскільки потребує пільгового кредитування.
Дохід будь-якого члена сім'ї (чоловіка, дружини чи дітей) не має перевищувати 10-кратний розмір середньої місячної зарплати у тому регіоні, де планується придбання квартири.
Вік учасника програми
Людині, яка хоче отримати пільгову іпотеку, має бути не більше 50 років. Це пов'язано з тим, що максимальний термін виплати кредиту становить 20 років.
Крім того, в учасника не має бути свого житла, яке за площею більше, ніж те, придбання якого планується за іпотечною програмою.
Ростислав Мельник / Фото riel
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Максимальний розмір кредиту
Максимальна сума кредиту за іпотечною програмою – 2 мільйони гривень. Людина отримує кредит під відсоток, пропонований банком, тому жодних фінансових справ з державою, вона не має.
Сьогодні ринкова ціна іпотеки без допомоги держави десь на рівні 12,5%, тобто різницю між 7% і 12,5% відшкодовує держава. Цього року все це йде через Фонд розвитку підприємництва в межах тих коштів, що їм виділили,
– уточнив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Власником якого житла можна стати
Згідно з умовами програми, купити можна лише житло, якому щонайбільше 3 роки. Наприклад, якщо ви берете кредит у 2021 році, то будинок має бути максимум 2018 року.
Ці об'єкти мають бути акредитовані у банку. Схема продажу відбувається через торгівлю майновими правами, тобто об'єкт повинен реалізуватись через фонди фінансування будівництва, а не за попередніми договорами купівлі-продажу,
– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.
Перспективи іпотечної програми
У державному бюджеті на 2021 рік для Фонду, який займається іпотечною програмою під 7%, закладено 2 мільярди гривень. Однак експерти уточнюють, що наразі немає гарантій, що найближчими роками фінансування пільгової іпотеки буде передбачено бюджетом.
ЖК Nordica Residence від РІЕЛ / Фото riel
Станом на сьогодні видавати іпотеку під 7% в Україні можуть лише 7 банків – 3 державних та 4 приватних. До кінця року їхня кількість може зрости.
Загалом у всьому світі іпотека є найпоширенішим та найдоступнішим механізмом покупки власного житла. Щодо українських програм, експерти все ж таки радять потенційним покупцям уважно оцінити всі ризики, перш ніж скористатися такою підтримкою держави,
– резюмували в РІЕЛ.