Президент України Володимир Зеленський ініціював Державну програму іпотеки під 7%, яка зацікавила багатьох. Які ризики та плюси вона має – розповів президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Які доходи мають бути для пільгової програми

За словами експертів, для участі у програмі людина повинна мати офіційний дохід, однак невеликий, оскільки потребує пільгового кредитування.

Дохід будь-якого члена сім'ї (чоловіка, дружини чи дітей) не має перевищувати 10-кратний розмір середньої місячної зарплати у тому регіоні, де планується придбання квартири.

Наприклад, якщо місячний дохід людини становить понад 175 тисяч гривень на місяць, то можливість отримати пільговий кредит на житло у Києві відсутня.

Вік учасника програми

Людині, яка хоче отримати пільгову іпотеку, має бути не більше 50 років. Це пов'язано з тим, що максимальний термін виплати кредиту становить 20 років.

Крім того, в учасника не має бути свого житла, яке за площею більше, ніж те, придбання якого планується за іпотечною програмою.

Зверніть увагу! Нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованій території України, не враховується.

Ростислав Мельник / Фото riel

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Максимальний розмір кредиту

Максимальна сума кредиту за іпотечною програмою – 2 мільйони гривень. Людина отримує кредит під відсоток, пропонований банком, тому жодних фінансових справ з державою, вона не має.

Сьогодні ринкова ціна іпотеки без допомоги держави десь на рівні 12,5%, тобто різницю між 7% і 12,5% відшкодовує держава. Цього року все це йде через Фонд розвитку підприємництва в межах тих коштів, що їм виділили,

– уточнив директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Власником якого житла можна стати

Згідно з умовами програми, купити можна лише житло, якому щонайбільше 3 роки. Наприклад, якщо ви берете кредит у 2021 році, то будинок має бути максимум 2018 року.

Ці об'єкти мають бути акредитовані у банку. Схема продажу відбувається через торгівлю майновими правами, тобто об'єкт повинен реалізуватись через фонди фінансування будівництва, а не за попередніми договорами купівлі-продажу,

– пояснив президент Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

Перспективи іпотечної програми

У державному бюджеті на 2021 рік для Фонду, який займається іпотечною програмою під 7%, закладено 2 мільярди гривень. Однак експерти уточнюють, що наразі немає гарантій, що найближчими роками фінансування пільгової іпотеки буде передбачено бюджетом.

ЖК Nordica Residence від РІЕЛ / Фото riel

Станом на сьогодні видавати іпотеку під 7% в Україні можуть лише 7 банків – 3 державних та 4 приватних. До кінця року їхня кількість може зрости.

Загалом у всьому світі іпотека є найпоширенішим та найдоступнішим механізмом покупки власного житла. Щодо українських програм, експерти все ж таки радять потенційним покупцям уважно оцінити всі ризики, перш ніж скористатися такою підтримкою держави,

– резюмували в РІЕЛ.