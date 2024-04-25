Не вистачає нових квартир: у яких великих містах зменшується кількість пропозицій

Забудовники кажуть, що квадратних метрів на первинці в Києві вже не вистачає. У Львові ситуація з кількістю нових квартир теж напружена. Експерти вирішили розповісти, з чим же пов'язаний такий дефіцит.

У Києві ситуація гірша – там з початку повномасштабного вторгнення майже не з'являється нових проєктів. Відтак пропозицій стає менше, що може підштовхнути ціни вгору.

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Дефіцит житла в новобудовах

"На цей час на ринку спостерігається великий дефіцит житла на первинці, який зумовлений різноманітними факторами, але в першу чергу війною", – каже генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник.

Експерт пояснює, що загалом у Києві та Львові за два роки забудовники почали небагато нових проєктів. Переважно вони добудовують наявні, починають нові черги та працюють над дозвільною документацією, щоб стартувати, коли ринок стабілізується.

Ростислав Мельник вважає, що основні складнощі пов'язані з об'єктами, які на момент повномасштабного вторгнення були на початковому етапі будівництва (готові 2 – 3 поверхи).

"Такі проєкти важко реалізувати, адже для досягнення планової продажної ціни та нормальних обсягів і темпів будівництва потрібно вкладати значні кошти", – каже експерт.

Квартир, які мають найбільший попит у Києві, майже немає

За даними компанії M4U, в активній стадії будівництва в Києві наприкінці 2023 року було 175 об'єктів, хоча починали 182. Навіть у 2022-му об'єктів будували більше – 185. У Київській області напередодні повномасштабного вторгнення активно будували 263 об'єкти, а минулого року – приблизно 220.

На київському ринку справді є брак квартир у будинках на високій стадії готовності. Майже немає готових одно- та двокімнатних помешкань невеликої площі, які мають найбільший попит.