Будинок Baya House розташований в історичному районі міста Джексонвілл. Він має площу 395 квадратних метрів та оцінений у 789 тисяч доларів.

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Меблі й декор на кожному кроці

Нинішні власники купили нерухомість у 2011 році. У кожній кімнаті є просто запаморочлива кількість декору.

Господарі "просто прийняли той факт, що ця нерухомість мала бути оформлена у стилі вікторіанської епохи, і ось що вони зробили. Тут є багато сучасної техніки, але декор походить з епохи з гаслом "чим більше, тим краще", – розповідає агентка з лістингу Джоані Хейгз.

Будинок вміщує чотири спальні, чотири повноцінні ванні кімнати, кухню, вітальню, велику комору для дворецького та додаткову кімнату на верхньому поверсі.

Надмірна кількість декору в кожній кімнаті / Фото Home FX

"Кожна кімната розповідає окрему історію. Речі, які там є, були з любов'ю придбані з усього світу", – каже агентка.

Попри те, що інтер'єр зроблений у цілком вікторіанському стилі, це можна легко змінити, придбавши сучасні меблі. Прикладом такого мінімального оновлення є кухня, в якій декору зовсім мало у порівнянні з іншими кімнатами.