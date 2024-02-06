Оскільки середня ціна за житло у Великій Британії становить 284 950 фунтів стерлінгів, вартість цього будинку є дуже низькою. Проте це його не остаточна ціна, адже оселю планують презентувати на аукціоні.

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"Ванна кімната змушує хворіти"

Будинок можна купити за третину від середньої ціни на житло в районі, де він розташований. Проте новим власникам доведеться чимало над ним попрацювати. Зокрема, ретельного ремонту потребує ванна кімната, яка "змушує покупців хворіти".

Користувачі онлайн пишуть: "Схоже, у цій ванній кімнаті сталося щось справді жахливе. "Потребує ремонту" – це м'яко сказано".

Зовні він не виглядає надто пошарпаним, проте інтер'єр справді шокує. Усередині дуже брудно, стіни в жахливому стані, як і меблі та сантехніка. Здається, що будинок покинули колись давно на етапі ремонту. Плюс у тому, що в будинку немає купи мотлоху, який потрібно було б прибирати й викидати не один день.

Ванна кімната в найгіршому стані / Фото Jam Press

Щодо планування, то першому поверсі будинку є передпокій, вітальня та кухня-їдальня. На другому – три спальні великого розміру та окремий санвузол. Також є передній і задній сад, але з напівзруйнованим навісом. До будинку проведені всі потрібно комунікації: газове опалення, електрика, вода та каналізація.

Будинок, який виставлять на аукціон 15 лютого, розташований в історичному ринковому місті Дівайзіс. Там є дві школи (початкова та середня), розважальні заклади, багато магазинів і, звичайно, великий ринок.