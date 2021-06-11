Девід Ґетта продає елітне житло за біткоїни: скільки воно коштує та як виглядає

Всесвітньо відомий французький діджей Девід Ґетта виставив на продаж розкішну квартиру у Маямі-Біч – курортному місті США. Зірка хоче отримати за житло 14 мільйонів доларів (378,5 мільйона гривень).

Діджей готовий прийняти оплату криптовалютою – біткоїнами чи Ethereum. Як виглядає елітна нерухомість – дивіться нижче.

Цікаво Як зробити нежитлове приміщення житловим: деталі, нюанси та документи

Що відомо про квартиру

Зіркова нерухомість розташована на 37 поверсі комплексу кондомініумів Setai Residences, який був побудований у 2004 році. У квартирі, площею 223 квадратних метри, є 3 спальні та 3 ванних кімнати. З вікон відкривається неймовірний краєвид на океан і місто.

З квартири діджея відкриваються неймовірні види на океан / Фото thefreudgroup

Не проґавте Де живе Тіна Кароль: відео з розкішного особняка зірки під Києвом

Девід Ґетта купив цю нерухомість у 2018 році. Тоді вона обійшлася йому 9,5 мільйона доларів (близько 250 мільйонів гривень за курсом на той час). Однак діджей бував там нечасто, тому здавав житло в оренду за 28 тисяч доларів (близько 757 тисяч гривень) на тиждень. До нього власником об'єкта був мільярдер з Нью-Йорка Річард Лефрак.

Як виглядає елітна квартира Девіда Ґетти у Маямі-Біч / Фото The Freud Group: