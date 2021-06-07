Для того щоб перевести нежитлове приміщення у житлове, необхідно виконати кілька умов та зібрати пакет документів. Детальніше розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Умови

Для того щоб перевести приміщення з нежитлового у житлове, воно повинно мати:

стелі висотою від 2,5 метра;

площу санвузла від 3,8 метра;

обладнання вентиляцією;

підключення до комунальних послуг.

Також є інші вимоги, які стосуються технічних моментів: рівня шуму, електромагнітних полів, вібрації, санітарних і гігієнічних норм та ін.

Відповідно, житловий фонд – це всі приміщення, у яких, згідно з нормами закону, може проживати людина. Сюди належать усі форми власності й типи приміщень: від звичайних квартир до гуртожитків, готелів і навіть будинків для людей похилого віку. Під час здачі об'єкта після будівництва всі вони проходять перевірку профільними органами й комісіями та визнаються придатними для життя,

– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК Nordica Residence / Фото riel

Найчастіше перевести у житловий фонд прагнуть студію, апартаменти або ж майстерню. Вони можуть розташовуватися у ЖК, але за документами бути нежитловим приміщенням. Для того щоб його правильно оформити, доведеться зібрати пакет документів.

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Як офіційно зробити нежитлове приміщення житловим

Якщо приміщення відповідає усім необхідним вимогам, можна офіційно зробити його житловим. Для цього потрібні:

заява про зміну цільового призначення;

копія документа, яким балансоутримувач повідомлений про переведення в інший фонд;

копія паспорта та ІПН власника нерухомості;

копія документів для підтвердження прав на володіння об'єктом;

копія техпаспорта приміщення та план усього поверху;

якщо планується перепланування – проєкт робіт;

фотографії.

Зазначені документи необхідно надати Центру надання адміністративних послуг. Рішення щодо приміщення ухвалюється Департаментом містобудування, який повідомляє про це у ЦНАП, а потім особі, яка звернулася.

Відзначимо два нюанси. По-перше, термін розгляду документів займає приблизно два місяці. По-друге, список документів може відрізнятися в різних містах України. Це залежить від генерального плану міста та планування забудови,

– додали у РІЕЛ.

ЖК Forward / Фото riel

Чому можуть відмовити

Іноді трапляються відмови у проханні перевести нежитлове приміщення у житлове. Найчастіше це пов'язано з тим, що об'єкт не відповідає вимогам. У разі відмови потрібно отримати дозвіл на реконструкцію нерухомості, оформити новий технічний паспорт, отримати ще раз право власності.

Зверніть увагу! У разі відмови в реконструкції – перехід у житловий фонд неможливий. Наприклад, це може стосуватися підвальних приміщень.

Нежитлові приміщення у новобудовах: що потрібно знати

У нових будинках можна постраждати через нечесність забудовника. У таких випадках під виглядом житлової квартири продають нежитлові приміщення. Переведення їх у потрібний фонд може зайняти певний час або взагалі виявитися неможливим,

– попередили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Як перевірити житлове приміщення: