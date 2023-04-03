Чарівний тваринний світ: цей будинок вражає своїм "диким" екстер'єром

Будинок в австралійському прибережному містечку Брумс Хед назвали "Диким королівством". Насправді в ньому немає нічого незвичайного чи страшного. Дім прикрашають неймовірні малюнки диких тварин.

Житло є одним із 14 об'єктів нерухомості з безперешкодним краєвидом на пляж. Зараз його продають за 3,25 мільйона доларів.

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Чарівний екстер'єр з малюнками тварин

Котедж на березі океану назвав "Диким королівством" сам власник, який прожив там 20 років. Це гучна назва, яка контрастує з приголомшливою, спокійною атмосферою навколо житла.

На зовнішній частині будинку є справжні витвори мистецтва – малюнки, на яких зображені тварини дикої природи. Цих неймовірних істот можна часто побачити в прибережному містечку.

Дикі тварини зображені на екстер'єрі / Фото Realestate

Це чудовий, незайманий шматочок раю. Він завжди залишатиметься таким, оскільки його оточує національний парк,

– зазначила агентка з нерухомості Дженні Беттеррідж.

Тварин намалював місцевий художник. Дженні Беттеррідж розповіла, що містечко Брумс Хед колись був добре відоме брамбі – дикими кіньми, які мешкали в національному парку Юрайгір. Однак більшість із них загинули під час останніх руйнівних лісових пожеж.

Автором неймовірних малюнків є місцевий художник / Фото Realestate

Будинок із двома спальнями має широку криту палубу з видом на пляж. Тут є сходи, що ведуть до оглядового майданчика. Серед інших особливостей – вітальня відкритого плану з полірованою дерев'яною підлогою та кухня з острівним баром.