Жилье является одним из 14 объектов недвижимости с беспрепятственным видом на пляж. Сейчас его продают за 3,25 миллиона долларов.

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Очаровательный экстерьер с рисунками животных

Коттедж на берегу океана назвал "Диким королевством" сам владелец, который прожил там 20 лет. Это громкое название, контрастирующее с потрясающей, спокойной атмосферой вокруг жилья.

На наружной части дома есть настоящие произведения искусства – рисунки, на которых изображены животные дикой природы. Этих невероятных существ можно часто увидеть в прибрежном городке.

Дикие животные изображены на экстерьере / Фото Realestate

Это отличный, нетронутый кусочек рая. Он всегда будет оставаться таким, поскольку его окружает национальный парк,

– отметила агент по недвижимости Дженни Беттерридж.

Животных нарисовал местный художник. Дженни Беттерридж рассказала, что городок Брумс Хед когда-то был хорошо известен брамби – дикими лошадьми, обитавшими в национальном парке Юрайгир. Однако большинство из них погибли при последних разрушительных лесных пожарах.

Автором невероятных рисунков является местный художник / Фото Realestate

Дом с двумя спальнями имеет широкую крытую палубу с видом на пляж. Здесь есть лестница, ведущая к смотровой площадке. Среди других особенностей – гостиная открытого плана с полированным деревянным полом и кухня с островным баром.