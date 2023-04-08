Будинок вміщує дві спальні та одну ванну кімнату. Він з'явився на ринку вартістю 5,9 мільйона доларів.

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Перетворили кухонну стіну на акваріум

Власник, який побажав залишитися анонімним, вирішив встановити резервуар під час ремонту нерухомості кілька років тому. Він придбав житло у 2021 та одразу взявся за справу.

Резервуар встановили у стіні біля кухні. Він містить 20 000 літрів води, де плавають 11 акул різних видів. Їх доставили з Кернса, більшість – тропічні рифові акули.

Шестиметровий акваріум з акулами / Фото Realestate

Величезний акваріум одразу став "кормом для соціальних мереж". Чоловік створив обліковий запис у тіктоці та інстаграмі для свого акваріума під назвою TheGyp Aus.

"Я вважаю себе інфлюенсером і веду окремий обліковий запис, документуючи повсякденні дії свого життя. Я вирішив створити обліковий запис shark tank для розваги, і в результаті він отримав понад 20 мільйонів переглядів і два мільйони лайків", – каже власник будинку.

Акваріум має освітлення / Фото Realestate

У будинку також облаштований кінотеатр з мінібаром. Надворі є басейн з видом на річку Джордж.



Домашній кінотеатр з мінібаром / Фото Realestate

Басейн одразу біля річки Джордж / Фото Realestate