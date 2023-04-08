Будинок з величезним акваріумом: скільки коштує розкішний дім з акулами
Джерело:realestate
Дім на набережній, на півдні Сіднея, можна порівняти з лігвом суперлиходія. Усередині є шестиметровий резервуар, де живуть акули.
Будинок вміщує дві спальні та одну ванну кімнату. Він з'явився на ринку вартістю 5,9 мільйона доларів.
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Перетворили кухонну стіну на акваріум
Власник, який побажав залишитися анонімним, вирішив встановити резервуар під час ремонту нерухомості кілька років тому. Він придбав житло у 2021 та одразу взявся за справу.
Резервуар встановили у стіні біля кухні. Він містить 20 000 літрів води, де плавають 11 акул різних видів. Їх доставили з Кернса, більшість – тропічні рифові акули.
Величезний акваріум одразу став "кормом для соціальних мереж". Чоловік створив обліковий запис у тіктоці та інстаграмі для свого акваріума під назвою TheGyp Aus.
"Я вважаю себе інфлюенсером і веду окремий обліковий запис, документуючи повсякденні дії свого життя. Я вирішив створити обліковий запис shark tank для розваги, і в результаті він отримав понад 20 мільйонів переглядів і два мільйони лайків", – каже власник будинку.
У будинку також облаштований кінотеатр з мінібаром. Надворі є басейн з видом на річку Джордж.
Домашній кінотеатр з мінібаром / Фото Realestate