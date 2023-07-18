Будинок архітектора: ви точно не сподівалися побачити таке житло

Коли відомий архітектор проєктує будинок для себе, то всі очікують що помешкання буде величезне та розкішне. Та це незавжди так, і будинок у Флориді є доказом.

Місцевий архітектор Гаррі Бейтс спроєктував для себе житло у Фернандіні-Біч, Флорида. Зовні воно більше нагадує прибудову чи складське приміщення.

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Простий дерев'яний будиночок

Будинок архітектора не лише максимально простий, але й дуже маленький. Площа становить всього лиш 95 квадратних метрів. Складається враження, що архітекторам набридає проєктування розкішних маєтків, тому для себе вони хочуть щось мінімальне.

"Цей будинок має багато маленьких прихованих хитрощів, особливостей і речей, які роблять його простим і зручним для життя", – каже агент з лістингу Робін Ролз. Бейтс закінчив будинок у 2017 році та прожив у ньому 5 років до своєї смерті.

У помешканні є дві спальні та дві ванні кімнати. Хоч житлова площа зовсім невелика, архітектор спроєктував усе так, що всередині будинок виглядає просторим.

Домівка з дерева відомого архітектора / Фото Robin Rawls

"У домі є багато дверей, про існування яких ви навіть не здогадуєтеся, тому що на них є маленькі ручки або деталі, яких важко помітити", – пояснює Ролз. Окрім спалень та ванн, ще є вітальня, кухня та два ґанки.

Зовні облаштовані два гідромасажних душі. Агент з лістингу сподівається, що майбутній покупець зрозуміє талант і працю, які архітектор вклав у будинок, і не буде його повністю змінювати.

"Хтось має вміти оцінити простоту дизайну", – каже Ролз. Будиночок продають за 855 тисяч доларів.