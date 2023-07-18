Местный архитектор Гарри Бейтс спроектировал для себя жилье в Фернандине-Бич, Флорида. Внешне оно больше напоминает пристройку или складское помещение.

Обратите внимание В эту очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам

Простой деревянный домик

Дом архитектора не только максимально простой, но и очень маленький. Площадь составляет всего 95 квадратных метров. Создается впечатление, что архитекторам надоедает проектирование роскошных поместий, поэтому для себя они хотят что-то минимальное.

"Этот дом имеет много маленьких скрытых уловок, особенностей и вещей, которые делают его простым и удобным для жизни", – говорит агент по листингу Робин Ролз. Бейтс закончил дом в 2017 году и прожил в нем пять лет до своей смерти.

В доме есть две спальни и две ванные комнаты. Хотя жилая площадь совсем небольшая, архитектор спроектировал все так, что внутри здание выглядит просторным.

Дом из дерева известного архитектора / Фото Robin Rawls

"В доме есть много дверей, о существовании которых вы даже не догадываетесь, потому что на них есть маленькие ручки или детали, которые трудно заметить", – объясняет Ролз. Кроме спален и ванн, есть гостиная, кухня и два крыльца.

Снаружи обустроены два гидромассажных душа. Агент по листингу надеется, что будущий покупатель поймет талант и труд, которые архитектор вложил в дом, и не будет его полностью менять.

"Кто-то должен уметь оценить простоту дизайна", – говорит Ролз. Домик продают за 855 тысяч долларов.