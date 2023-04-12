Життя на березі моря: в Австралії продають будинок мрії менш ніж за мільйон доларів

Розкішний будинок на березі моря менше ніж за 1 мільйон доларів? Так, це реально. Дім з'явився на ринку Австралії зовсім нещодавно.

Це повністю новий будинок з п'ятьма спальнями, що розміщений за кілька кроків від піщаного пляжу Сондер. Його виставили на продаж за ціною 990 000 доларів.

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Будинок мрія біля моря

Житло востаннє переходило з рук в руки за 630 000 доларів у 2017 році. З того часу його перетворили на сучасний будинок. Дім вміщує сучасну, відкриту кахельну вітальню та їдальню з широкими скляними розсувними дверима. Через панорамні вікна можна розглядати дивовижні краєвиди узбережжя.

Інтер'єр відкритого планування / Фото Realestate

Надворі облаштований басейн. Тут також є окрема квартира з двома спальнями і великий сарай. Нерухомість розташована трохи більше ніж за 35 хвилин від міста Таунсвілл.

Надворі є басейн / Фото Realestate

Біля будинку є велика ділянка з газоном між задньою розважальною палубою та пальмами. Тут можуть вільно гратися діти.

"Хто б це житло не придбав, буде дуже щасливий, тому що все залежить від стилю життя. Я не знаю, де ще можна придбати таку нерухомість біля пляжу, будучи так близько до міста", – сказала представниця нерухомості Прассер.

Пляж дуже близько / Фото Realeatate