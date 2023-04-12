Это полностью новый дом с пятью спальнями, расположенный в нескольких шагах от песчаного пляжа Сондер. Его выставили на продажу по цене 990 тысяч долларов.

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Дом мечта у моря

Жилье последний раз переходило из рук в руки за 630 000 долларов в 2017 году. С тех пор его превратили в современный дом. Дом вмещает современную, открытую кафельную гостиную и столовую с широкими стеклянными раздвижными дверями. Через панорамные окна можно рассматривать удивительные виды побережья.

Интерьер открытого планирования / Фото Realestate

На дворе обустроен бассейн. Здесь также есть отдельная квартира с двумя спальнями и большой сарай. Недвижимость расположена чуть более 35 минут от города Таунсвилл.

На улице есть бассейн.

Возле дома большой участок с газоном между задней развлекательной палубой и пальмами. Здесь могут свободно играть дети.

"Кто бы это жилье не приобрел, будет очень счастлив, потому что все зависит от образа жизни. Я не знаю, где еще можно приобрести такую недвижимость у пляжа, будучи так близко к городу", – сказала представительница недвижимости Прассер.

Пляж очень близко / Фото Realeatate