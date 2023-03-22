Будинок мрії: в Австралії продають котедж з неймовірними краєвидами на затоку

Прибережний котедж розташований на автралійській горі Еліза. Звідти відкриваються неймовірні краєвиди на затоку Порт-Філіп.

Звук ніжних хвиль, що плюскаються об пісок, доповнює приголомшливі види на затоку з цього класичного прибережного котеджу. Це ідеальне місце для людей, які люблять наодинці милуватися природою.

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Які враження власників від життя в котеджі

Коли Леслі та Джон Бенсдорпи виявили, що котедж продається, вони одразу його купили, хоча в той час жили на північних пляжах Сіднея. У будиночку вони прожили щасливі 22 роки, які згадують з теплом.

Балкон був чудовим, ми завжди там сиділи. Ми бачили найдивовижніші заходи сонця. Два сусідніх будинки – у власності відпочивальників, і вони ближче до вулиці. Ми максимально близько до води,

– зазначає Леслі.

Будинок-мрія на горі Еліза / Фото Realestate

Після переїзду власники відшліфували та перефарбували дерев'яні елементи в будинку, збільшили розміри спалень і додали ванну кімнату, а також оновили кухню.

Це місце сподобається людям, які люблять тишу та малолюдні місця. Відвідувачі пляжу, випадкові рибалки чи веслувальники – це єдині, кого доводиться бачити.

Леслі та Джон Бенсдорпи готові продати свій дім за 4 – 4,4 мільйона доларів.