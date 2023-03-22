Звук нежных волн, плескающихся о песок, дополняет потрясающие виды на залив из этого классического прибрежного коттеджа. Это идеальное место для людей, любящих наедине любоваться природой.

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Какие впечатления владельцев от жизни в коттедже

Когда Лесли и Джон Бенсдорпы обнаружили, что коттедж продается, они его сразу купили, хотя в то время жили на северных пляжах Сиднея. В домике они прожили счастливые 22 года, которые вспоминают с теплом.

Балкон был отличным, мы всегда там сидели. Мы видели самые удивительные закаты. Два соседних дома – в собственности отдыхающих, и они ближе к улице. Мы максимально близко к воде,

– отмечает Лесли.

Дом-мечта на горе Элиза / Фото Realestate

После переезда владельцы отшлифовали и перекрасили деревянные элементы дома, увеличили размеры спален и добавили ванную комнату, а также обновили кухню.

Это место понравится людям, которые любят тишину и малолюдные места. Посетители пляжа, случайные рыбаки или гребцы – это единственные, кого приходится видеть.

Лесли и Джон Бенсдорпы готовы продать свой дом за 4-4,4 миллиона долларов.